رسميًا - نيس يتعاقد مع آدم وناس

آدم وناس من نابولي إلى نيس على سبيل الإعارة

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أعلن نادي نيس الفرنسي رسميًا ضم النجم الدولي الجزائري آدم وناس قادمًا من صفوف نابولي الإيطالي لموسم واحد على سبيل الإعارة.

وتألق وناس مع نابولي في موسمه الأول في الدوري الإيطالي، كما كان عنصرًا هامًا في تشكيل منتخب الجزائر الفائز بكأس الأمم الأفريقية في مصر هذا الصيف رغم كونه بديلًا في أغلب الوقت.

ومع خروجه من حسابات كارلو أنشيلوتي بالنسبة للموسم الحالي بعد انضمام المكسيكي هيرفي لوزانو إلى صفوف نابولي، بات وناس مجبرًا على البحث عن نادٍ آخر.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 29, 2019

وقالت سكاي سبورتس إن تفاصيل الصفقة ستكون بنظام الإعارة مع أحقية الشراء، ستكلف الإعارة 2.2 مليون يورو خلال الموسم الذي ستتم فيه، وأحقية الشراء ستصل قيمتها إلى 22 مليون يورو.

وبسرعة انتهت المفاوضات بين الطرفين، وأعلن نيس عن الصفقة بشكل رسمي قبل حوالي 36 ساعة فقط من إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في أوروبا.

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يذكر أن وناس لا يعد الجزائري الوحيد الذي انضم إلى صفوف نيس الفرنسي، حيث ضم النادي الثلاثي يوسف عطال وهشام بوداوي وآدم وناس بعد تألقهم في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.