الدوري المصري الممتاز

رسميًا - نيبوشا ميلوسيڤيتش مديرًا فنيًا للجونة

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الجونة ضمن البقاء بالدوري المصري الممتاز ولا يزال له مباراة مؤجلة

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي الجونة المصري اليوم الثلاثاء، تعاقده مع الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش  مديرًا فنيًا للفريق بالموسم المقبل 2019-2020.

مراسم التوقيع تمت في حضور نادر شوقي؛ الرئيس التنفيذي المسؤول عن إدارة النادي، وحسام غالي؛ مدير الكرة، بجانب مساعد المدرب الصربي فلادان بيروسيفيتش.

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كان الجونة قد عانى الموسم الماضي من شبح الهبوط، إلا أنه في الأخير ضمن البقاء باحتلال المركز الـ15 في جدول الترتيب برصيد 37 نقطة.

ويتبقى للجونة مباراة وحيدة مؤجلة في الموسم أمام الزمالك، من المقرر إقامتها عقب انتهاء كأس أمم أفريقيا، التي تستضيفها مصر، وتنتهي في 19 من يوليو الجاري.

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