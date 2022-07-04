رسميًا .. نونو سانتو اتحادي

مهمة صعبة أمام المدرب البرتغالي في الموسم المقبل

أعلن نادي الاتحاد السعودي رسميًا، اليوم الإثنين، قطع فترة اللا عمل للمدرب البرتغالي نونو سانتو، ليتولى المسؤولية الفنية للفريق بالموسم المقبل.

التعاقد مع البرتغالي يأتي بعدما أُعلن رحيل الروماني كوزمين كونترا؛ المدير الفني للفريق، في ظل نهاية عقده بنهاية الموسم المنقضي، وعدم وجود رغبة في تجديد عقده.

ويعد رحيل الروماني علامة استفهام كبيرة في ظل تأكيدات أنمار الحائلي؛ رئيس النادي الجداوي، طوال الموسم على الاتفاق مع المدرب على التجديد.

وعلى الجانب الآخر، كونترا أكد بنفسه أنه مستمر في منصبه، قاطعًا على نفسه وعدًا أمام الجماهير بأن الفريق سيعود أقوى في الموسم المقبل. (طالع التفاصيل)

وأمام سانتو مهمة ثقيلة في الموسم المقبل، إذ أن العميد اختتم الموسم المنقضي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الوصافة مبتعدًا بفارق نقطتين فقط عن الهلال، الذي توج باللقب، وينتظر الجمهور حصد بطولة في الموسم المقبل.

من هو نونو سانتو؟

المدرب البرتغالي صاحب الـ48 عامًا كانت آخر تجاربه مع توتنهام الإنجليزي في نوفمبر 2021، بعد أن استمر معه أربع أشهر فقط.

خلال هذه الأشهر، خاض مع الفريق الإنجليزي 17 مباراة، ففاز في تسعة لقاءات، وتعادل في مباراة، وخسر سبع مباريات.

وبخلاف توتنهام، قاد سانتو فالنسيا الإسباني، بورتو البرتغالي وولفز الإنجليزي، وشهد الأخير أطول تجاربه.

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