رسميًا.. نقل نهائي دوري أبطال أوروبا من تركيا بسبب فيروس كورونا!

الأمر بات رسميًا..

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بصورة رسمية عن نقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا المزمع إقامتها بين تشيلسي ومانشستر سيتي من ملعب أتاتورك بالعاصمة التركية إسطنبول بسبب فيروس كورونا.

وكانت السلطات الإنجليزية قد وضعت تركيا ضمن المنطقة الحمراء بخصوص كورونا، مما يعني وضع العائد منها في حجر صحي لمدة أسبوعين، وهو ما يهدد مشاركة اللاعبين في بطولة كأس الأمم الأوروبية.

نتيجة لذلك، قرر الاتحاد الأوروبي نقل النهائي، وبعد مداولات طويلة، استقر اليويفا على إقامة النهائي في ملعب الدراجاو بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

ماذا قال الاتحاد الأوروبي في بيانه عن نقل النهائي؟

وأصدر الاتحاد الأوروبي بيانًا أعلن فيه عن نقل المباراة، وكشف خلاله أيضًا عن أن فكرة لعب المباراة في إنجلترا طُرحت ولكن لم تكن قابلة للتنفيذ.

اليويفا قال في البيان "ناقش الاتحاد الأوروبي نقل المباراة إلى إنجلترا، لكن على الرغم من الجهود المضنية من جانب اتحاد الكرة والسلطات، لم يكن من الممكن تحقيق الإعفاءات اللازمة من ترتيبات الحجر الصحي في المملكة المتحدة".

وتابع "تدخلت السلطات البرتغالية وعملت بسرعة وسلاسة مع الاتحاد الأوروبي لتوفير مكان مناسب للنهائي، وبما أن البرتغال منطقة خضراء لإنجلترا، فلن يضطر اللاعبون والمشجعون الدخول في حجر صحي عند العودة إلى بلادهم".

كما اعتذر الاتحاد الأوروبي لتركيا لخسارة استضافة النهائي للعام الثاني على التوالي بسبب كورونا، فقال "لم يأت القرار بدون أسف كبير للعمل الذي قامت به سلطات كرة القدم التركية على مدار العامين الماضيين لضمان انطلاق المباراة النهائية بنجاح في إسطنبول".

وأتم البيان في هذا الصدد "يويفا ممتن أيضًا للشراكة المستمرة مع تركيا وروح التعاون بالإضافة إلى التفهم الذي أظهروه في هذا الموقف".

هل ستحضر الجماهير نهائي دوري أبطال أوروبا؟

بيان الاتحاد الأوروبي شمل أيضًا الإعلان عن حضور 12 ألف مشجع لمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب الدراجاو.

كالعادة، سيتم تقسيم هذه التذاكر بين مانشستر سيتي وتشيلسي بالتساوي، أي أن لكل نادٍ 6 آلاف مشجع في ملعب الدراجاو يوم 29 مايو الجاري.

يشار إلى أن الجماهير بصدد العودة إلى مدرجات الدوري الإنجليزي الممتاز في الجولتين المتبقيتين على نهاية البطولة، والأمر نفسه في الدوري الإسباني.

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