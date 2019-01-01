رسميًا - نقل مباريات الدوري من برج العرب عقب لقاء الأهلي والاتحاد

برج العرب ظهر بأرضية سيئة في لقاء القمة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة نقل المباريات من على ملعب برج العرب، عقب لقاء الأهلي والاتحاد.

ويواجه الأهلي نظيره الاتحاد السكندري، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز على ملعب برج العرب الثلاثاء المقبل.

وقرر الاتحاد المصري ترحيل المباريات لملعب اخر بسبب ما ظهرت عليه الأرضية في لقاء القمة.

وتعادل الأهلي أمام الزمالك سلبيا، في المباراة المؤجلة من الجولة 17 من الدوري المصري الممتاز أمس، وهطلت الأمطار بشدة مما أثرت على الأرضية بشكل كبير.

ويسعى الاتحاد المصري لكرة القدم تجهيز الملعب لمواجهتي الأهلي والزمالك، في دور الـ8 من بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

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ويغلق ملعب برج العرب من أجل تحضيره لمباريات الاهلي والزمالك الإفريقية، خاصة لمعالجة المنطقة أمام دكة البدلاء.