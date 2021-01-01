رسميًا .. نقل مباراة الرجاء والإسماعيلي في البطولة العربية

مركب محمد الخامس تعرض لأمطار غزيرة

أصدر الاتحاد العربي لكرة القدم، اليوم الخميس، بيانًا رسميًا بشأن لقاء الرجاء المغربي أمام الإسماعيلي في إياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

ويستعد الرجاء لاستضافة الإسماعيلي في إياب نصف النهائي، يوم الإثنين المقبل، من أجل تحديد الطرف الثاني للقاء النهائي في النسخة الحالية.

وقال الاتحاد العربي عبر حسابه الرسمي على موقع التوصل الاجتماعي "تويتر": "نظراً لظروف الطقس الحالية التي تشهدها مدينة الدار البيضاء في مملكة المغرب".

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وأضاف: "بعد تفقد مراقب مباراة فريقي الرجاء المغربي والإسماعيلي المصري للملعب الذي سيحتضن مباراة الإياب بينهما، قررت اللجنة المنظمة نقل المباراة إلى مدينة مراكش والتي ستقام يوم الإثنين القادم".

وقد شهد مركب محمد الخامس، أحداث مأساوية على مستوى أرضيته في لقاء الرجاء المغربي والذي تسبب في خروجه من دوري أبطال إفريقيا.

كان الإسماعيلي قد حقق الفوز على نظيره الرجاء في لقاء الذهاب بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب "الإسماعيلية".