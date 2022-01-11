رسميًا | نجم الهلال السابق .. الأهلي يُعلن ثالث صفقاته الشتوية

واصل النادي الأهلي السعودي نشاطه الكبير في سوق الانتقالات الشتوي الجاري وأعلن رسميًا تعاقد مع كارلوس إدواردو لاعب شباب الأهلي الإماراتي ونجم الهلال السابق.

الفريق الجداوي يعيش وضعًا كارثيًا في الدوري السعودي، وتسعى إدارته بقيادة ماجد النفيعي لدعم الصفوف جيدًا خلال يناير الجاري لمساعدة المدرب بيسنيك هاسي على الوصول للنتائج المطلوبة.

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الأهلي كان قد ضم الكاميروني فرانك كوم في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الريان القطري، وحصل على خدمات المهاجم أيمن يحيى بالإعارة حتى نهاية الموسم من النصر، واليوم مساءً أعلن الصفقة الثالثة بضم صانع الألعاب البرازيلي المتميز.

الأهلي أوضح عبر حسابه الرسمي على تويتر توقيع صاحب الـ32 عامًا على عقد يمتد لموسم ونصف لكن دون الكشف عن تفاصيله المالية، لكن صحيفة الرياضية السعودية كانت قد أشارت سابقًا لحصوله على 3.5 مليون دولار تتضمن الرواتب ومقدم العقد.

الأهلي حصل على اللاعب مجانًا بعد فسخ عقده بالتراضي مع ناديه الإماراتي بداية الأسبوع الجاري، وتسعى الإدارة لضم اللاعبين مجانًا للتخفيف من وطأة الأزمة المالية الخانقة التي يُعاني منها النادي.

إدواردو سبق أن خاض تجربة رائعة مع الهلال في الدوري السعودي، بين عامي 2015 و2020، وقد تُوج مع الفريق بـ8 ألقاب أبرزها دوري أبطال آسيا والدوري السعودي 3 مرات وكأس خادم الحرمين الشريفين مرتين.



يُشار إلى أن الأهلي مُطالب بتسديد ما يقرب من 75 مليون ريال سعودي حتى الـ26 من يناير الجاري للحصول على شهادة الكفاءة المالية ومن ثم قيد لاعبيه الجدد في قائمته المحلية.