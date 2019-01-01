رسميًا - ناينجولان إلى كالياري على سبيل الإعارة

إنتر يُعير رادجا ناينجولان إلى كالياري

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

انضم نجم الوسط البلجيكي رادجا ناينجولان إلى كالياري رسميًا لمدة عام واحد على سبيل الإعارة قادمًا من إنتر.

وكان نجم وسط ميدان روما السابق قد وصل إلى سردينيا أول أمس السبت تمهيدًا لخضوعه للفحوصات الطبية وإعلانه كلاعب لكالياري.

وحدث ذلك بشكل رسمي اليوم الإثنين، حيث أعلن إنتر عبر موقعه الرسمي انتقال ناينجولان إلى كالياري على سبيل الإعارة حتى صيف العام 2020.

وكان ناينجولان قد اختار ناديه السابق كالياري لكي لا يخرج من إيطاليا ويكون بجانب زوجته التي أعلن عن مرضها بالسرطان منذ أيام قليلة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 5, 2019

ودخل النجم البلجيكي في أزمة مع المدرب أنطونيو كونتي ورئيس النادي التنفيذي جيوسيبي ماروتا بسبب عدم الالتزام والإصرار على عاداته غير السوية.

وبناء على ذلك تم إعلان أنه خارج خطط النيراتزوري بالنسبة للموسم المقبل من قبل ماروتا وكونتي على التوالي، ليبحث عن عرض وسط العروض المتاحة.

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يذكر أن ناينجولان كان قد ارتدى قميص كالياري لأكثر من 150 مباراة في الفترة ما بين عامي 2010 و2014، قبل الانتقال إلى المرحلة الأهم في حياته مع ذئاب العاصمة الإيطالية.