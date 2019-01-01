رسمياً – نادي مصر ثالث المتأهلين إلى الدوري المصري الموسم القادم

لأول مرة في تاريخه سيشارك نادي في الدوري الممتاز الموسم القادم

فيسبوك تويتر بلال محمد

تحدد رسمياً ثالث المتأهلين إلى الدوري المصري الممتاز الموسم القادم، بعد حسم نادي مصر صدارة المجموعة الثانية لحسابه.

وتأهل نادي مصر إلى الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه بعد تصدره مجموعة القاهرة والقناة، بفارق نقطة عن سيراميكا صاحب المركز الثاني.

وتعادل نادي مصر امام المريخ سلبياً في الجولة الأخيرة من البطولة، بينما تعادل سيراميكا بهدفين لكل فريق أمام القناة.

وانتهت المجموعة، بتصدر نادي مصر برصيد 52 نقطة، وفي المركز الثاني سيراميكا بـ 51 نقطة، وثالثاً القناة بـ 50 نقطة.

الجدير بالذكر ان أسوان كان أول الفرق المتأهلة للدوري الممتاز الموسم القادم، بعد تصدره مجموعة الصعيد، وجاء بعده طنطا عندما تصدر مجموعة بحري.