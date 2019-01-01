رسميًا.. نابولي يتعاقد مع ثنائي أودينيزي المعارين

نابولي يشتري رسميًا بطاقتي ميريت و كارنيزيس من أودينيزي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أعلن نابولي رسميًا التعاقد مع الحارس أليكس ميريت و أوريستيس كارنيزيس قد وقعا بشكل نهائي معه بعد شراء البطاقة الكاملة لهما.

وكان نابولي قد تعاقد مع الثنائي ميريت وكارنيزيس على سبيل الإعارة في موسم الانتقالات الصيفية الماضية مع أحقية الشراء.

وأكد أودينيزي في بيان أصدره صباح اليوم الثلاثاء أن الثنائي قد أصبح ملكًا لنابولي بعد شراء الأخير البطاقة النهائية لهما.

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٥ فبراير ٢٠١٩

ودفع نابولي حوالي 25 مليون يورو لأودينيزي من أجل استقطاب ميريت وأوريستيس كارنيزيس، وذلك بموجب الاتفاق بينهما.

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يذكر أن نابولي كان قد استغنى عن أحد أهم لاعبيه خلال موسم الانتقالات الصيفية الأخيرة، وهو جورجينيو الذي انتقل إلى تشيلسي.