رسمياً .. ميلان يفشل في التعاقد مع مدافع ويجان

ميلان اتفق مع اللاعب ولكن الصفقة فشلت

أعلن نادي ويجان الإنجليزي فشل انتقال لاعبه أنطوني روبرتسون إلى صفوف ميلان رغم توصل الطرفين لاتفاق نهائي بشأن قيمة الصفقة.

وذكر ويجان في بيان رسمي أنّ اللاعب الأمريكي مستمر ولن يغادر الفريق في يناير.

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وأوضح البيان سبب فشل الصفقة رغم الاتفاق على جميع الشروط المالية ووصول اللاعب صباح اليوم، الجمعة، لتوقيع الكشف الطبي.

البيان أكد أنّ إدارة الروسونيري طلبت المزيد من الفحوصات الطبية والتي تحتاج إل 72 ساعة لمعرفة النتائج، مما يعني ظهورها بعد غلق سوق الانتقالات في إيطاليا.

وأشار إلى أنّه بسبب ضغط الوقت، فإنّ الاتفاق بين الطرفين صار لاغيًا ولن ينضم الأمريكي إلى صفوف ميلان.

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جدير بالذكر أنّ الروسونيري قد أعلن رحيل ريكاردو رورديجيز إلى أيندهوفن الهولندي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.