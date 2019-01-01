رسمياً - ميلان يعلن عودة بونيرا لمعاونة جيامباولو

التغييرات الإدارية مستمرة بالنادي الإيطالي

أعلن نادي ميلان الإيطالي، اليوم الثلاثاء، عن عودة لاعبه دانيلي بونيري في دور تدريبي للفريق بداية من الموسم القادم.

بونيرا أعلن اعتزاله لكرة القدم مع فياريال هذا الأسبوع، ليبدأ رحلة جديدة مع كرة القدم ضمن الجهاز الفني للروسونيري.

صاحب الـ38 عاماً سيعمل ضمن الطاقم الفني للمدرب الجديد ماركو جيامباولو، ضمن حملة تغيير موسعة بميلان هذا الصيف.

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ويتواجد معه كل من فرانشيسكو كونتي، سالفالتوري فوتي وفابيو ميكاريلي لمعاونة المدير الفني الجديد.

تم اقتحام منزل ستوريدج في لوس أنجلوس وسرقة عدة حقائب وكلبه🐕🏠

ستوريدج وجه هذه الكلمات من أجل عودة كلبه المفضل👇



"سأدفع أي شيء، أريد كلبي مرة أخرى" 😔🐶

(📽: @DanielSturridge ) pic.twitter.com/bu4rfstSed — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 9, 2019

وكان بونيرا قد لعب لميلان في الفترة من 2006 وحتى 2015، وظهر مع الفريق في 201 مباراة .