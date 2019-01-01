رسميًا - ميلان يعلن ضم أنتي ريبيتش

نادي ميلان الإيطالي يعلن عن حصوله على خدمات اللاعب الكرواتي أنتي ريبيتش من صفوف آينتراخت فرانكفورت الألماني.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن نادي ميلان الإيطالي اليوم عن نجاحه في الحصول على خدمات النجم الكرواتي أنتي ريبيتش من صفوف آينتراخت فرانكفورت.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي، وأكد من خلاله أن الاتفاق قد تم مع نظيره الألماني آينتراخت فرانكفورت على ضم اللاعب فورًا.

وكان اللاعب قد خضع للكشف الطبي قبل ساعات في ميلان استعدادًا لحسم صفقة انتقاله للفريق الميلاني بداية من الموسم الجديد.

وستكون الصفقة عبارة عن إعارة لمدة عامين، وينتقل بمقتضاها اللاعب أندريه سيلفا للنادي الألماني في صفقة تبادلية بين الفريقين.

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وانضم ريبيتش لصفوف فرانكفورت قادمًا من فيورنتينا الإيطالي عام ٢٠١٦ على سبيل الإعارة قبل أن ينضم للفريق بشكل نهائي في الصيف الماضي مقابل مليوني يورو.

جدير بالذكر أن اللاعب كان قد شارك في ست مباريات بالفعل مع فرانكفورت هذا الموسم في كل البطولات وسجل ثلاثة أهداف في الكأس وصنع هدف وحيد في تصفيات الدوري الأوروبي.