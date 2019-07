رسمياً – ميلان يعلن رحيل كوتروني إلى ولفرهامبتون

أعلن نادي ميلان الإيطالي، منذ قليل رحيل مهاجم الفريق باتريك كوتروني، إلى صفوف ولفرهامبتون الإنجليزي.

وقدمت إدارة الروسونيري، الشكر للمهاجم الإيطالي في بيانها الرسمي الذي نشرته عبر الموقع الرسمي للنادي، وتمنت له التوفيق في رحلته القادمة.

وانضم كوتروني صاحب الـ 21 عاماً، للفريق الأول مع ميلان في أكتوبر 2016، قبل أن يسجل ظهوره الأول في مايو 2017.

ومن جانبه قدم النادي الإنجليزي لاعبه الجديد، عبر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، كتب فيه: "يسعدنا أن نعلن باتريك كوتروني آخر صفقاتنا الصيفية".

We’re delighted to announce that Patrick Cutrone has become our latest summer signing! #WelcomeCutrone



✍️🐺 pic.twitter.com/jq1kTQf9v5