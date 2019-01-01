رسمياً | ميلان يضم لوكاس باكيتا من فلامنجو

اللاعب تم تقييده في الاتحاد الإيطالي

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أنضم البرازيلي لوكاس باكيتا بشكل رسمي لصفوف ميلان الإيطالي، بعدما تم قيده في قوائم الفريق بالدوري الإيطالي.

ولم يعلن ميلان أو فلامنجو عن الصفقة بشكل رسمي، رغم خوض اللاعب للكشف الطبي وتأكيد أعضاء الناديين على انتقال اللاعب لإيطاليا.

وانتقل البرازيلي إلى صفوف ميلان مقابل 35 مليون يورو وبصفقة تمتد إلى صيف 2023، ومن المتوقع أن يعلن ميلان عن الصفقة الأولى له في الشتاء بشكل رسمي، اليوم.

وظهرت التقارير في مطلع أكتوبر الماضي والتي تفيد بإنهاء ليوناردو ضم اللاعب بعد منافسة مع ريال مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان على ضم اللاعب الدولي.

ليست كل الإصابات مُحزنة للجمهور.. هناك إصابة قد تتسبب في إسعاد الجمهور مثل هذه اللقطة.. 😅

(📽️ : IG/footyroom) pic.twitter.com/qDrrnyHAEl — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 3, 2019

ويعد باكيتا أول الإضافات لقائمة جاتوزو والتي ستتيح له تغيير الخطة مرة أخرى والعودة إلى 4-3-3 التي اعتمدها الفريق ببداية الموسم.

ويستطيع باكيتا أن يلعب في مركز خط الوسط الأيسر، والذي سيتيح لشالهان أوجلو الزيادة الهجومية بشكل أكبر.

ويقترب أيضًا الأرجنتيني لوكاس بيليا من العودة مجددًا لتدريبات الفريق والعودة للمشاركة مع بداية مباريات الدور الثاني من الدوري الإيطالي.

المغربي عبد الرزاق حمد الله يقدم موسم أكثر من رائع مع النصر السعودي في جميع البطولات،، حيث نجح في تسجيل 12 هدفًا في 13 مباراة. 🔥 pic.twitter.com/wNoH2bU5IA — موقع قول السعودي (@GoalSA) January 3, 2019

وسيحق لباكيتا أن يشارك بقميص الروسونيري، في مباراة كأس إيطاليا بدور الـ16 أمام سامبدوريا، والسوبر الإيطالي أمام يوفنتوس.