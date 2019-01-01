رسميًا - ميلان يتعاقد مع ليو دوارتى
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AFP
أعلن ميلان رسميًا تعاقده مع المدافع البرازيلي ليو دوارتي لاعب فلامنجو قبل ثلاثة أسابيع من نهاية فترة الانتقالات الصيفية.
وكان ميلان قد دخل في مفاوضات مع فلامنجو من أجل التعاقد مع المدافع البرازيلي الشاب خلال الصيف الحالي.
وأدرج موقع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اسم اللاعب في قائمة الروسونيري للموسم الجديد ليتأكد انضمامه بشكل رسمي.
— AC Milan (@acmilan) August 7, 2019
وبعدها بأيام، أعلن ميلان رسميًا تعاقده مع اللاعب من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على تويتر.
ويسعى ميلان لتعزيز صفوفه خلال فترة الانتقالات الحالية قبل بداية الموسم الجديد الذي يريد خلاله العودة إلى منصات التتويج.
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يذكر أن المدرب الجديد لميلان ماركو جيامباولو قد صرح في مؤتمر تقيدمه أنه يمتلك مشروعًا للمستقبل ومن المنتظر نجاحه في حال سارت الأمور كما أراد.