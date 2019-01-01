رسميًا - ميلان يتعاقد مع كرونيتش

ميلان يتعاقد مع جوهرة إيمبولي رادا كرونيتش

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أعلن ميلان الإيطالي رسميًا تعاقده مع جوهرة ولاعب وسط نادي إيمبولي رادا كرونيتش.

وكان إيمبولي قد هبط لدوري الدرجة الثانية الإيطالي خلال الموسم الماضي بعدما احتل المركز الثامن عشر على سلم ترتيب الكالتشيو.

وحسب شروط عقد اللاعب مع إيمبولي، فإنه يحق له الرحيل عن الفريق مقابل 8 ملايين يورو فقط في حال هبوط الفريق للدرجة الثانية.

We know you know, but still, we want you to know! 😎 Welcome "DERA"



Sappiamo che già sapete, ma vogliamo comunque farvelo sapere 🤷‍♂ Benvenuto “DERA”#ForzaMilan 🔴⚫️ pic.twitter.com/NsMHpefbNA

وفي صباح اليوم، تحدث كالتشيو ميركاتو عن تدرب اللاعب رفقة ميلان قبل الإعلان الرسمي حتى عن انتقاله، قبل أن يعلن ميلان إتمام الصفقة.

ويبلغ كرونيتش 25 عامًا، وقدم اللاعب أداء مميزًا مع إيمبولي في الموسم الماضي على الرغم من هبوط الفريق في النهاية.

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يذكر أن ميلان اقترب من التعاقد مع نجم إيمبولي الآخر إسماعيل بن ناصر نجم منتخب الجزائر والمشارك حاليًا في كأس الأمم الأفريقية في مصر.