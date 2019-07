رسميًا - ميلان يتعاقد مع كرونيتش

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أعلن ميلان الإيطالي رسميًا تعاقده مع جوهرة ولاعب وسط نادي إيمبولي رادا كرونيتش.

وكان إيمبولي قد هبط لدوري الدرجة الثانية الإيطالي خلال الموسم الماضي بعدما احتل المركز الثامن عشر على سلم ترتيب الكالتشيو.

وحسب شروط عقد اللاعب مع إيمبولي، فإنه يحق له الرحيل عن الفريق مقابل 8 ملايين يورو فقط في حال هبوط الفريق للدرجة الثانية.

We know you know, but still, we want you to know! 😎 Welcome "DERA"



Sappiamo che già sapete, ma vogliamo comunque farvelo sapere 🤷‍♂ Benvenuto “DERA”#ForzaMilan 🔴⚫️ pic.twitter.com/NsMHpefbNA