رسميًا - أرتيتا يتولى تدريب أرسنال

نادي أرسنال يعلن عن تولي أرتيتا نجمه المعتزل والمدرب المساعد في مانشستر سيتي لتدريب المدفعجية.

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي عن تولي اللاعب السابق في صفوفه ميكيل أرتيتا لتدريب الفريق بديلًا لفريدي ليونبيرج المدير الفني المؤقت للفريق.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي قبل قليل وأكد من خلاله أن أرتيتا سيتولى تدريب بشكل فوري وسيملك كافة صلاحيات المدرب الدائم بعد رحيل أوناي إيمري في نوفمبر الماضي.

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وكانت المفاوضات بين أرسنال ولاعبه السابق والمدرب المساعد في مانشستر سيتي قد بدأت قبل ساعات بعد خسارة الفريق في مواجهة السيتيزنز بثلاثة أهداف نظيفة.

واجتمعت إدارة أرسنال بأرتيتا في منزله بعد تلك المباراة بساعات وتوصلت لاتفاق مع النجم الإسباني المعتزل بحسب ما ذكرت تقارير عديدة.

وكشف النادي اللندني أن الإسباني وقع على عقد طويل الأجل، يمتد لـ3 سنوات ونصف حيث ينتهي في صيف عام 2023.

ووافقت إدارة مانشستر سيتي على رحيل أرتيتا بالرغم من طلب بيب جوارديولا بقاء مساعده في منصبه الحالي ومحاولة تمسكه ببقاء الإسباني ضمن صفوفه.