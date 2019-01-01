رسميًا - ميسي يعود للأرجنتين في معسكر مارس

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يعود لقائمة المنتخب في وديات شهر مارس ضد كل من المغرب وفينزويلا والتي ستقام في إسبانيا بالـ 23 والـ 26 من الشهر الجاري.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم عن عودة النجم ليونيل ميسي قائد برشلونة والألبيسيلستي لقائمة الفريق من جديد بعد غياب دام لشهور طويلة.

جاء هذا في بيان نشره الإتحاد جاءت به قائمة الفريق لوديات شهر مارس الجاري حيث سيواجه نظيريه المغربي والفينزويلي في إسبانيا بنهاية الشهر.

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وجاءت القائمة كالتالي:

في حراس المرمى: أوجستين مارشسين، خوان موسو، إستيبان أندرادا، فرانكو أرماني.

في الهجوم: جيرمان بيزيلا، جابريال ميركادو، خوان فويث، نيكولاس أوتاميندي، والتر كانيمان، نيكولاس تاليافيكو، ماركو أكونا، جونزالو مونتيل، رينادو سارفايا، ليساندرو مارتينيز.

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في وسط الملعب: ليوناردو باريديس، جويدو رودريجيز، جيوفاني لو سيلسو، مانويل لانزيني، روبيرتو بيريرا، أنخيل دي ماريا، ماتياس زاراكو، إيفان ماركوني، دومينجو بلانكو، رودريجو دي بول.

في الهجوم: "ليونيل ميسي، جونزالو مارتينيز، باولو ديبالا، أنخيل كوريا، لوترارو مارتينيز، داريو بينديتو، متياس سواريز.