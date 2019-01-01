رسميًا | ميسي وسواريز في قائمة برشلونة أمام إسبانيول

تعرف على قائمة البلوجرانا لمواجهة إسبانيول في ديربي كتالونيا

شهدت قائمة برشلونة لديربي كتالونيا عودة ليونيل ميسي ولويس سواريز من الإصابة مع استمرار استبعاد عثمان ديمبيلي.

ميسي تعرض لإصابة مع منتخب بلاده ضد فنزويلا كما لم يسافر سواريز مع أوروجواي بسبب إصابته أمام ريال بيتيس.

وأعلن إيرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة، قائمة الفريق لمواجهة إسبانيول في الجولة 29 من الدوري الإسباني.

وغاب ديمبيلي ورافينيا وياسبر سيليسين للإصابة بينما لم يتم استدعاء جيسون موريلو وتوماس فيرمالين لأسباب فنية.

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ميسي يختار هذا الرباعي👇 pic.twitter.com/p6of8pcj5K — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 29, 2019

وجاءت القائمة كالآتي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تيرشتيجن، إينياكي بينيا.

الدفاع: جوردي ألبا، جيرارد بيكيه، صامويل أومتيتي، كليمون لونجليه، سيرجي روبيرتو، نيلسون سيميدو.

الوسط: إيفان راكيتيش، أرتور، أرتورو فيدال، سيرجيو بوسكيتس، كارلوس آلينا، فيليبي كوتينيو.

الهجوم: ليونيل ميسي، لويس سواريز، مالكوم، كيفين برنس بواتينج.

جدير بالذكر أنّ فالفيردي أكد على ضرورة إراحة ميسي في بعض المباريات تجنبًا لتفاقم الإصابة.