رسميًا | ميسي لاعب شهر مارس في الدوري الإسباني
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حصل ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، على جائزة لاعب شهر مارس في الدوري الإسباني.
ميسي حقق الجائزة 5 مرات في المركز الثاني خلف أنطوان جريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد والذي حصدها 6 مرات.
وأحرز البرغوث 6 أهداف خلال شهر مارس في 4 مباريات بتسجيله هدفًا ضد رايو فاييكانو وهاتريك أمام ريال بيتيس وثنائية في مرمى إسبانيول.
¡Messi es elegido como Mejor Jugador del Mes de marzo en #LaLigaSantander! 🏆👏— LaLiga (@LaLiga) April 5, 2019
💙 @FCBarcelona_es ❤
🗒 https://t.co/MI6GZNApak pic.twitter.com/p0u9EIO0N0
وكانت أول مرة يُتوج ميسي بالجائزة في يناير 2016 ثم حققها في أبريل 2017 وأبريل 2018 وسبتمبر الماضي.
جدير بالذكر أنّ أتلتيكو مدريد أكثر فريق حصد الجائزة بواقع 11 مرة يليه برشلونة بواقع 9 مرات بينما لم يحقق لاعبو ريال مدريد الجائزة سوى 4 مرات.
وتم اعتماد الجائزة للمرة الأولى في سبتمبر 2013 وحققها دييجو كوستا وقتها.