رسميًا | ميسي لاعب شهر مارس في الدوري الإسباني

ميسي يقترب من التفوق على جريزمان في جائزة لاعب الشهر

حصل ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، على جائزة لاعب شهر مارس في الدوري الإسباني.

ميسي حقق الجائزة 5 مرات في المركز الثاني خلف أنطوان جريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد والذي حصدها 6 مرات.

وأحرز البرغوث 6 أهداف خلال شهر مارس في 4 مباريات بتسجيله هدفًا ضد رايو فاييكانو وهاتريك أمام ريال بيتيس وثنائية في مرمى إسبانيول.

وكانت أول مرة يُتوج ميسي بالجائزة في يناير 2016 ثم حققها في أبريل 2017 وأبريل 2018 وسبتمبر الماضي.

جدير بالذكر أنّ أتلتيكو مدريد أكثر فريق حصد الجائزة بواقع 11 مرة يليه برشلونة بواقع 9 مرات بينما لم يحقق لاعبو ريال مدريد الجائزة سوى 4 مرات.

وتم اعتماد الجائزة للمرة الأولى في سبتمبر 2013 وحققها دييجو كوستا وقتها.