رسميًا - ميدو جابر يعود لمصر المقاصة

تجربة لمدة عامين ونصف في الأهلي، لم تكلل بالنجاح

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي مصر المقاصة اليوم الأحد، تعاقده رسميًا مع ميدو جابر؛ لاعب الأهلي، لمدة ثلاث سنوات ونصف، تنتهي بنهاية موسم 2021-2022.

صاحب الـ26 عامًا كان قد رحل عن صفوف الفريق الفيومي في صيف عام 2016 لارتداء الفانلة الحمراء، في تجربة لم يكتب لها النجاح.

وقام اللاعب اليوم بتوقيع عقود انضمامه للمقاصة في حضور محمد عبد السلام؛ رئيس النادي، وعصام سراج؛ مدير التعاقدات بالمقاصة، ووليد عبد الهادي وكيله.

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من جانبه، أشاد عبد السلام بالصفقة لما يمتلكه ميدو من خبرات وقدرات فنية، بجانب أنه سبق له اللعب للفريق الفيومي، مما سيجعل انسجامه سريعًا.

وأكد الموقع الرسمي للنادي أن ميدو جابر سيكون جاهزًا لخوض مواجهة الزمالك المقبلة، حيث سيتم قيده خلال الساعات القليلة المقبلة بعد استلام الاستغناء الخاص به من مسؤولي الأهلي.

يذكر أن صاحب الـ26 عامًا شارك مع الشياطين الحمر في 44 مباراة خلال موسمين ونصف، سجل خلالهم أربعة أهداف وصنع مثلهم.