رسميًا - ميتشو مديرًا فنيًا للزمالك ورئيسه: حاولنا التعاقد معه منذ عامين

بعد طرح عديد الأسماء، أخيرًا تعاقد مجلس الأبيض مع مدير فني جديد

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك بشكل رسمي، توقيع الصربي ميلوتان سريدوفيتش "ميتشو" على عقود توليه المسؤولية الفنية للفريق لمدة موسم واحد.

الصربي وصل إلى القاهرة ظهر أمس الأحد، قبل أن يقوم بالتوقيع على العقود في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين.

ويتولى الصربي قيادة الفارس الأبيض الفنية خلفًا للمُقال إيهاب جلال، والمدير الفني المؤقت الحالي طارق يحيى، والذي أعلن اعتذاره عن العمل في الجهاز الفني الجديد بمنصب المدرب العام.

وقال رئيس القلعة البيضاء، خلال فيديو نشره الموقع الرسمي للنادي: "منذ عامين حاولنا التعاقد مع ميتشو بعدما رحل عن تدريب منتخب أوغندا، لكنه اعتذر لنا، والآن نجحنا في التعاقد معه بعدما كان الخيار الأول للإدارة".

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وأضاف: "ميتشو مدربًا كبيرًا وعلى أعلى مستوى وحقق بطولات مع كل الفرق التي عمل بها، ويعرف الزمالك جيدًا وبطولاته ولاعبيه، ونحن كمجلس إدارة نقدم له كل الدعم وله مطلق الحرية في اختيار جهازه المعاون".

صاحب الـ49 عامًا لديه خبرة كبيرة بالكرة الأفريقية، حيث تولى المسؤولية الفنية لمنتخبي روندا وأوغندا، بجانب تولي المسؤولية الفنية لفرق بجنوب أفريقيا وتنزانيا وأوغندا وإثيوبيا والسودان.

ورحل مؤخرًا الصربي عن تدريب أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، بعدما قاد الفريق في موسمين، لينجح في النهاية لإعادته للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم الجاري.