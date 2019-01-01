رسمياً | مونشي ينهي ارتباطه مع روما

أجواء عاصفة في العاصمة الإيطالية

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلن روما رسمياً انتهاء علاقته مع الإسباني مونشي، المدير الرياضي للنادي، ليؤكد الإشاعات التي تواترت عن رحيله في الأيام الماضية بعد التوتر في العلاقة بين الطرفين.

ودخل مونشي في مشاكل مع جماهير الجيالوروسي بعد الاشتباك مع بعض منهم في مطار روما إبان عودة الفريق من بورتو بعد وداع دوري الأبطال.

روما أعلن أن تم فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين وإنهاء مهام مونشي كمدير رياضي لذئاب العاصمة بعد عامين في منصبه.

,قال مونشي: "أريد شكر الجميع في روما من لاعبين وإداريين وجهاز فني على تلك الفترة المميزة ومساندتهم لي في مهمتي".

وانتقد العديد سياسات مونشي في بيع نجوم الفريق مثل كيفن ستروتمان، رادجا ناينجولان، محمد صلاح، أليسون، وآخرين، رغم التأثير الاقتصادي الكبير للصفقات.

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وارتبط مونشي بإمكانية تولي نفس منصبه في أرسنال في الفترة المقبلة أو العودة من جديد لإسبانيا من بوابة فريقه القديم إشبيلية.

ورُشح والتر ساباتيني، المدير الرياضي في سامبدوريا وروما سابقاً، وكارلو أوستي، مساعد ساباتيني، وكارلوس كامبوس الذي يشغل المنصب في ليل، لخلافة مونشي.

ويمر روما بفترة تخبط إدارى بعد إقالة مدربه أوزيبيو دي فرانشيسكو واقتراب تعيين كلاوديو رانييري على رأس الجهاز الفني في أعقاب مغادرة البطولة الأوروبية.

ويحتل روما حالياً المرتبة الخامسة في الدوري الإيطالي، بفارق ثلاث نقاط عن إنتر الرابع، ويلعب الأثنين المقبل أمام إمبولي.