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الدوري الإسباني الدرجة الأولى

رسميًا | مونشي يعود إلى إشبيلية بعد الرحيل عن روما

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رغم تقارير اقترابه من أرسنال لكن مونشي فضّل العودة إلى إشبيلية
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أعلن نادي إشبيلية الإسباني عودة المدير الرياضي رامون رودريجيز، مونشي، إلى منصبه بعد فترة قضاها في صفوف روما.

ورحل الإسباني عن منصبه في نادي روما ، بعد عامين مع نادي العاصمة الإيطالية.

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وجاء رحيله، عقب رحيل الإيطالي إيزيبيو دي فرانشيسكو، بسبب الخروج الأوروبي أمام بورتو البرتغالي.

ورغم ما فعله مونشي في إدارة الجيالوروسي والصفقات التي ضمها الفريق، إلا أنه لم يناسب التوقعات المعقودة عليه.

وذكر نادي إشبيلية في بيان رسمي أن مونشي عاد لمنصبه الجديد على أنّ يتولاه رسميًا مطلع أبريل المقبل.

وسوف يتم تقديم المدير الرياضي غدًا، الإثنين، في مؤتمر صحفي بملعب "رامون سانشيز بزخوان".

وتوج مونشي أثناء توليه منصبه في 11 عامًا بإشبيلية، بلقبي كأس ملك إسبانيا، و5 ألقاب للدوري الأوروبي جعلت الفريق الأندلسي الأكثر تتويجًا بها.

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