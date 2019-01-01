رسميًا | مونشي يعود إلى إشبيلية بعد الرحيل عن روما

رغم تقارير اقترابه من أرسنال لكن مونشي فضّل العودة إلى إشبيلية

أعلن نادي إشبيلية الإسباني عودة المدير الرياضي رامون رودريجيز، مونشي، إلى منصبه بعد فترة قضاها في صفوف روما.

ورحل الإسباني عن منصبه في نادي روما ، بعد عامين مع نادي العاصمة الإيطالية.

وجاء رحيله، عقب رحيل الإيطالي إيزيبيو دي فرانشيسكو، بسبب الخروج الأوروبي أمام بورتو البرتغالي.

الأمور من سيء لـ أسوأ لدى الذئاب 🐺



⭕️روما يقلل من فرصه في الحصول على مركز أوروبي بسبب التفريط في النقاط

الفريق خسر أمام سبال اليوم بهدفين لهدف ويقبع الآن في المركز الخامس خلف إنتر بثلاث نقاط



✴️إنتر سيواجه ميلان غدًا في الديربي وفي حالة فوزه سيوسع الفارق مع روما لـ 6 نقاط pic.twitter.com/dunn5yDfW3

— جول العربي - Goal (@GoalAR) March 16, 2019

ورغم ما فعله مونشي في إدارة الجيالوروسي والصفقات التي ضمها الفريق، إلا أنه لم يناسب التوقعات المعقودة عليه.

وذكر نادي إشبيلية في بيان رسمي أن مونشي عاد لمنصبه الجديد على أنّ يتولاه رسميًا مطلع أبريل المقبل.

وسوف يتم تقديم المدير الرياضي غدًا، الإثنين، في مؤتمر صحفي بملعب "رامون سانشيز بزخوان".

وتوج مونشي أثناء توليه منصبه في 11 عامًا بإشبيلية، بلقبي كأس ملك إسبانيا، و5 ألقاب للدوري الأوروبي جعلت الفريق الأندلسي الأكثر تتويجًا بها.