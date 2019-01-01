الانتقالات

رسميًا | مونريال يرحل عن أرسنال إلى ريال سوسيداد

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Getty Images
تعرف على تفاصيل رحيل مونريال عن أرسنال

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

 

أعلن نادي ريال سوسيداد توصله لاتفاق مع أرسنال للتعاقد مع ناتشو مونريال بعقد يمتد لموسمين وينتهي في عام 2021.

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أوناي إيمري، مدرب الجانرز، أعلن منذ يومين إمكانية رحيل مونريال عن المدفعجية.

وقال سوسيداد في بيان رسمي إن اللاعب وقّع على عقد ينتهي في 30 يونيو عام 2021 وسوف يتم تقديمه بصورة رسمية يوم الإثنين المقبل.

وكان محمد النني، لاعب الجانرز، قد سافر إلى تركيا تمهيدًا لانضمامه إلى فريق بشكتاش على أن يتم الإعلان الرسمي قريبًا.

ريال سوسيداد خسر ديربي الباسك مساء أمس، الجمعة، أمام أتلتيك بلباو بنتيجة 2-0 في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

جدير بالذكر أنّ صاحب الـ 33 عامًا انضم إلى أرسنال في 2013 كما لعب في إسبانيا لصالح أوساسونا وملقة.

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