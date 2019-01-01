رسميًا | مونريال يرحل عن أرسنال إلى ريال سوسيداد

تعرف على تفاصيل رحيل مونريال عن أرسنال

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

أعلن نادي ريال سوسيداد توصله لاتفاق مع أرسنال للتعاقد مع ناتشو مونريال بعقد يمتد لموسمين وينتهي في عام 2021.

أوناي إيمري، مدرب الجانرز، أعلن منذ يومين إمكانية رحيل مونريال عن المدفعجية.

وقال سوسيداد في بيان رسمي إن اللاعب وقّع على عقد ينتهي في 30 يونيو عام 2021 وسوف يتم تقديمه بصورة رسمية يوم الإثنين المقبل.

وكان محمد النني، لاعب الجانرز، قد سافر إلى تركيا تمهيدًا لانضمامه إلى فريق بشكتاش على أن يتم الإعلان الرسمي قريبًا.

ريال سوسيداد خسر ديربي الباسك مساء أمس، الجمعة، أمام أتلتيك بلباو بنتيجة 2-0 في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

جدير بالذكر أنّ صاحب الـ 33 عامًا انضم إلى أرسنال في 2013 كما لعب في إسبانيا لصالح أوساسونا وملقة.