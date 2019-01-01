رسميًا.. مونتيلا يعود مدربًا لفيورنتينا

المدرب السابق لفيورنتينا وإشبيلية وميلان يعود إلى حيث بدأ.. فيورنتينا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أعلن نادي فيورنتينا رسميًا التعاقد مع المدرب فيتشينزو مونتيلا، ليكون المدير الفني الجديد للفريق خلفًا لستيفانو بيولي.

وكان ستيفانو بيولي المدير الفني السابق لإنتر ميلان وأندية إيطالية أخرى قد قدم استقالته بالأمس من تدريب نادي فيورنتينا.

وبمجرد استقالة بيولي، رشحت المصادر الإيطالية اسم فيتشينزو مونتيلا كأقرب المرشحين لتولي منصب المدير الفني للفيولا.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٠ أبريل ٢٠١٩

ووقع مونتيلا على عقد يربطه بفيورنتينا إلى غاية العام 2021، أي أن العقد سيكون لمدة موسمين قابلين للتجديد.

وسبق لمونتيلا أن كان مدربًا لفيورنتينا، قبل أن يحط الرحال في ميلان ومنه إلى إشبيلية في رحلتين لم يكونا ناجحتين.

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يذكر أن فيورنتينا لا زال ينافس في بطولة كأس إيطاليا، حيث وصل إلى الدور نصف النهائي وتنتظره مواجهة الإياب في هذا الدور أمام أتالانتا، بعد أن تعادل ذهابًا على ملعبه بثلاثة أهداف لكل فريق.