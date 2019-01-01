رسميًا - موناكو يقيل فاديم فاسيلييف من النادي بسبب سوء النتائج

مالك نادي موناكو ورئيسه ديمتري ريبولوفليف يعلن عن إقالة فاديم فاسيلييف نائب رئيس النادي والمدير العام له عقب تراجع نتائج الفريق بشكل واضح.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن نادي موناكو عن إقالة فاديم فاسيلييف نائب رئيس النادي والمدير العام له بسبب تراجع نتائج الفريق بناءً على قرارات خاطئة اتخذها الأخير.

جاء هذا في بيان رسمي نشره الموقع الإلكتروني للنادي ووجه خلاله الشكر لفاسيلييف وأكد من خلاله أنه لن يستمر في موقعه كنائب رئيس وكمدير عام من تلك اللحظة.

وكتب النادي في البيان: "خلال ست سنوات له معنا تواجد الفريق في أفضل المراكز وحقق بطولة الدوري للمرة الأولى في 17 عامًا ووصلنا لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا".

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وأضاف: "على الرغم من ذلك وقعت العديد من الأخطاء المهمة في العام الماضي أدت لحصولنا على أسوأ نتائجنا الرياضية في سبع سنوات".

وقال فاسيلييف: "أريد أن أشكر رئيس النادي لسماحه لي بقيادة الفريق في تلك الفترة الاستثنائية، مشاعري لا يمكن قياسها لقد حاولت بكل ما لدي من أجل الفريق وطموحات النادي".

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جدير بالذكر أن فريق موناكو يمر بواحد من أسوأ مواسمه في الدوري الفرنسي حيث يحتل في الوقت الحالي المركز 18 برصيد 19 نقطة فقط.