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الدوري الفرنسي - الدرجة الأولى

رسميًا – موناكو يقرر إيقاف تيري هنري استعدادًا لإقالته

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نادي موناكو يصدر بيانًا رسميًا يؤكد فيه إيقاف تيري هنري لاعبهم السابق ومديرهم الفني الحالي بعد فشله خلال الثلاثة أشهر الماضية مع نادي الإمارة.

 

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي موناكو عن إيقاف مدربه الفرنسي تيري هنري بعد اخفاقه في انتشال الفريق من نتائجه السلبية خلال الثلاثة أشهر الماضية.

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جاء هذا في بيانًا رسميًا نشره النادي عبر موقعه الإلكتروني على شبكة الانترنت وأكد خلاله أن الإدارة قررت إيقاف هنري حتى اتخاذ قرار نهائي بشأنه.

وكتب النادي في البيان: "نادي موناكو يعلن أنه قرر إيقاف تيري هنري عن أداء واجبته كمدير فني للفريق الأول بداية  من اليوم".

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وأضاف النادي: "في الوقت الحالي سننتظر القرار النهائي فيما يتعلق بهنري ومستقبله في الفريق، وسيتولى فرانك باسي تدريب الفريق بداية من الجمعة".

وكان هنري قد عانى من نتائج سيئة للغاية رفقة فريق موناكو في الأشهر الثلاثة الماضية منذ أن تم تعيينه مديرًا فنيًا خلفًا لليوناردو جارديم المدرب السابق للفريق.

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جدير بالذكر أن هنري الذي أدار 20 مباراة لنادي موناكو حقق الفريق معه الفوز في ربع المباريات فقط بواقع خمسة لقاءات وسجل 23 هدفًا وتلقت شباكه 43.

 

 

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