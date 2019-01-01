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رسميًا | موناكو يتعاقد مع سليماني

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AS Monaco
سليماني أحدث الوافدين إلى موناكو

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أعلن نادي موناكو الفرنسي التعاقد مع إسلام سليماني قادمًا من ليستر سيتي بعد فترة إعارات لنيوكاسل يونايتد وفنربخشه.

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سليماني انضم لليستر في 2016 قادماً من سبورتنج لشبونة البرتغالي، لكنه لم يثبت قدراته مع النادي الإنجليزي.

وذكر نادي الإمارة في بيان رسمي انضمام سليماني على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع أحقية الشراء.

 

وكان موناكو قد تعاقد مع وسام بن يدر من صفوف إشبيلية مما يرجح اقتراب راداميل فالكاو من مغادرة النادي.

جدير بالذكر أنّ بطل الدروي الفرنسي في 2016-2017 يرغب في الحصول على خدمات باكايوكو من تشيلسي على سبيل الإعارة.

سليماني حقق بطولة أمم إفريقيا مع المنتخب الجزائري كما يمتلك 28 هدفًا في 64 مباراة دولية؟

وحصل اللاعب على جائزة الأفضل في الجزائر عام 2013 وانضم بعدها إلى سبورتنج لشبونة مسجلًا 56 هدفًا في 109 مباراة ومحققًا بطولة الكأس والسوبر في 2015 قبل ارتداء قميص الثعالب.

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