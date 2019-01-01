رسميًا - موسى الموسى يُقدم ملف ترشحه لرئاسة الهلال

الأمير فهد بن نافل والموسى يتنافسان على رئاسة القلعة الزرقاء

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

قدّم موسى الموسى؛ رجل الأعمال، منذ قليل، أوراق ترشحه لمقعد رئاسة نادي الهلال، لمدة أربع سنوات مقبلة.

كان قبله قد تقدم الأمير فهد بن نافل، رسميًا بملف ترشحه، والذي يتضمن أعضاء مجلس الإدارة المرشحين، ليتنافسان سويًا على رئاسة القلعة الزرقاء. (طالع التفاصيل)

صحيفة "الجزيرة" السعودية أوضحت أن أبرز الأسماء المرشحة في ملف الموسى هم: فيصل بن سالم أبو ثنين، فيصل بن عبد الرحمن بن سعيد، حمد بن حمود الحماد، عبد الله بن عبد الرحمن بن سعيد، والمحامي يعقوب المطير.

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يذكر أن لجنة الانتخابات كانت قد فتحت أبوابها أمام راغبي الترشح أول أمس الأحد، ومن المنتظر أن تغلق أبوابها في تمام العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء.

الهلال كان يترأسه خلال الموسم المنقضي سامي الجابر ثم خلفه محمد بن فيصل، الذي تقدم باستقالته قبل نهاية الموسم، ليتم تكليف عبد الله الجربوع بمهام الرئيس، لحين إجراء الانتخابات