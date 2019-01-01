رسميًا - موريس شتاين مديرًا فنيًا للوحدة الإماراتي
زهيرة عادل فيسبوك تويتر
أعلن نادي الوحدة الإماراتي، اليوم الأحد، رسميًا تعاقده مع الهولندي موريس شتاين، لتولي المسؤولية الفنية للفريق لمدة موسم واحد قابل للتجديد.
الهولندي تين كات؛ المدير الفني السابق للعنابي، رحل عن صفوف الفريق في أواخر مايو الماضي، بناءً على رغبته، لأسباب شخصية. (طالع التفاصيل)
ومن المقرر أن يبدأ شتاين مهمته رسميًا مع الوحدة في أواخر يونيو المقبل مع عودة الفريق للتجمع الداخلي، استعدادًا للموسم المقبل.
*بيان رسمي | موريس شتاين*— AlWahda FC الوحدة (@AlWahdaFCC) June 9, 2019
تعاقدت شركة نادي الوحدة لكرة القدم مع المدرب الهولندي موريس شتاين "46 عام" ، ليتولى مهمة الإدارة الفنية للفريق الأول خلفاً لمواطنه "تين كات" ، ولمدة عامٍ واحد قابل للتجديد.#WHDFC pic.twitter.com/LbiyDUwY99
ويأتي التعاقد مع صاحب الـ46 عامًا بترشيح من تين كات، حيث يعد أحد تلامذته، الذين يثق في خلافته.
شتاين حصل من قبل على جائزة أفضل مدرب بدوري الدرجة الأولى الهولندي موسم 2016-2017، بجانب ترشيحه للجائزة نفسها الموسم الجاري.
شئت أم أبيت .. هذه المواقف تجعلنا نقدر ونحترم اللاعب أكثر وأكثر 🙏— جول العربي - Goal (@GoalAR) June 8, 2019
⭕️ بعد انتهاء آخر حصة تدريبية للمنتخب البرتغالي، رونالدو يوقف حافلة الفريق من أجل طفل يرفع لافتة يطلب من كريستيانو أن يعانقه
دقائق قليلة وصورة لم تكلف كريستيانو شيئًا لكنها ستبقى محفورة في ذاكرة هذا الطفل ❤️ pic.twitter.com/oxTYr0rTAw