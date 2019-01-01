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رسميًا - موريس شتاين مديرًا فنيًا للوحدة الإماراتي

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تلميذ تين كات خليفته في العنابي

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي الوحدة الإماراتي، اليوم الأحد، رسميًا تعاقده مع الهولندي موريس شتاين، لتولي المسؤولية الفنية للفريق لمدة موسم واحد قابل للتجديد.

الهولندي تين كات؛ المدير الفني السابق للعنابي، رحل عن صفوف الفريق في أواخر مايو الماضي، بناءً على رغبته، لأسباب شخصية. (طالع التفاصيل)

ومن المقرر أن يبدأ شتاين مهمته رسميًا مع الوحدة في أواخر يونيو المقبل مع عودة الفريق للتجمع الداخلي، استعدادًا للموسم المقبل.

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ويأتي التعاقد مع صاحب الـ46 عامًا بترشيح من تين كات، حيث يعد أحد تلامذته، الذين يثق في خلافته.

شتاين حصل من قبل على جائزة أفضل مدرب بدوري الدرجة الأولى الهولندي موسم 2016-2017، بجانب ترشيحه للجائزة نفسها الموسم الجاري.

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