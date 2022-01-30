رسميًا .. منذر الكبير يدفع فاتورة وداع تونس لكأس إفريقيا

تسبب كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021 في خسارة منذر الكبير؛ المدير الفني لمنتخب تونس، لمنصبه بشكل رسمي، اليوم الأحد.

تونس تودع كأس إفريقيا:

نسور قرطاج ودعوا البطولة القارية أمس السبت، بالهزيمة أمام بوركينا فاسو بهدف نظيف، ضمن دور ربع النهائي.

هدف المباراة الوحيد جاء في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، لكن لم ينجح النسور في العودة للمباراة بالشوط الثاني.

بذلك تلاقي بوركينا فاسو في نصف النهائي، منتخب السنغال، في الثاني من فبراير المقبل.

من هو خليفة الكبير؟

الاتحاد التونسي لكرة القدم أصدر بيانًا رسميًا الليلة، أعلن خلاله رحيل الكبير، بعدما فشل في مهمته المكلف بها ألا وهو الوصول للمربع الذهبي بالبطولة القارية.

وأوضح اتحاد الكرة أن جلال القادري؛ المدرب المساعد في جهاز الكبير، هو من سيتولى القيادة الفنية لمنتخب تونس خلال الفترة المقبلة.

أمام تونس مواجهتين مصيريتين أمام مالي، في أواخر مارس المقبل، في التصفيات النهائية الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

اقرأ أيضًا..

الأمر بسيط .. فقط امنحوا تونس العدالة كاملة!

تحليل تونس ونيجيريا | توقعاتكم مبالغ بها .. تعلم كيف تكون معلمًا بالملعب!

محرز مدافع وكرات بدون هواء .. الفضائح لا تتوقف في كأس إفريقيا