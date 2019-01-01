رسميًا - منتخب مصر الأوليمبي يعلن إصابة ناصر ماهر بخلع في الكتف

منتخب مصر حقق فوزًا هامًا على مالي في الجولة الأولى من مجموعات أمم إفريقيا تحت 23 عامًا

كشف معتمد جمال المدرب العام للمنتخب المصري الأوليمبي، عن طبيعة إصابة ناصر ماهر لاعب وسط الفراعنة ونادي سموحة السكندري.

وتعرض ناصر ماهر لإصابة على مستوى الكتف في مباراة منتخب بلاده الأوليمبي أمام مالي، خرج على إثرها من اللقاء ولم يستطع الاستكمال.

وقال معتمد جمال للموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، أن إصابة ناصر ماهر هي عبارة عن خلع في الكتف، وسيجري بعض الأشعة.

وتعرض ناصر ماهر لإصابة على مستوى الكتف في مباراة منتخب بلاده الأوليمبي أمام مالي، خرج على إثرها من اللقاء ولم يستطع الاستكمال.

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وسيتواجد ناصر ماهر خلال الساعات المقبلة في أحد المستشفيات للإطمئنان على مدى الإصابة وموقفه من استكمال مشواره مع المنتخب من عدمه.

وكان منتخب مصر قد حقق أول ثلاث نقاط في مشواره نحو بلوغ اولمبياد ٢٠٢٠، بفوزه علي منتخب مالي في لقاء الافتتاح، بهدف وحيد سجله مصطفي محمد.