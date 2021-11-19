رسميًا | معلول وساسي يقودان تونس في كأس العرب

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم قائمة المنتخب التي ستُشارك في كأس العرب 2021، وقد جاء على رأس اللاعبين علي معلول وفرجاني ساسي، نجمي الأهلي المصري والدحيل القطري على الترتيب.

كأس العرب تنطلق في الـ30 من نوفبر الجاري في قطر وتستمر حتى الـ18 من ديسمبر القادم، وستُلعب للمرة الأولى في تاريخها تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي اختارها بدلًا من كأس القارات لاختبار قدرات الدولة الخليجية على تنظيم كأس العالم في شتاء 2022.

من هم اللاعبون المستدعون لقائمة تونس في كأس العرب 2021؟

مندر الكبير المدير الفني للمنتخب التونسي اعتمد في اختياراته على اللاعبين الناشطين في الدوري المحلي بجانب الدوريات العربية المختلفة، خاصة المصري والسعودي.

قائمة نسور قرطاج ضمت كلًا من:

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى، بشير بن سعيد، معز حسن.

الدفاع: حمد دراجر، علي معلول، حمزة المثلوثي، ياسين مرياح، منتصر طالبي، أيمن عبد النور، بلال العيفة.

الوسط: غيلان الشعراني، حنبعل المجبري، سعد بقير، محمد أمين بن حميدة، فرجاني ساسي، محمد علي بن رمضان، أنيس بن سليمان.

الهجوم: نعيم السليتي، فخر الدين بن يوسف، ياسين الشيخاوي، يوسف مساكني، فيراس بلعربي، سيف الدين الجزيري.

ما هي مباريات تونس في كأس العرب؟

وقع منتخب تونس في المجموعة الثانية، وستبدأ مبارياتها يوم 30 نوفمبر بمواجهة موريتانيا، ثم ستلعب أمام سوريا وختام دور المجموعات سيكون ضد الإمارات.

تونس حال التأهل إلى دور الـ8 ستلعب ضد أحد منتخبات المجموعة الأولى، والتي تضم قطر والعراق وعُمان والبحرين.

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