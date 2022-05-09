أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، ثلاث عقوبات على نادي النصر على خلفية أحداث ديربي الرياض أمام الشباب.

العالمي كان قد استضاف الليث الأبيض، على ملعب مرسول بارك، في السادس من مايو الجاري، ضمن الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وانتهت المباراة بفوز النصر برباعية، سجلها عبد الإله العمري، أندرسون تاليسكا "هدفين" وعبد المجيد الصليهم، مقابل هدفين، أحرزهما تركي العمار وكارلوس جونيور.

ما هي قرارات لجنة الانضباط بشأن أبو بكر؟

اللجنة قررت تغريم العالمي 17 ألف ريال سعودي، على إثر تأخر لاعبيه في التواجد بممر اللاعبين، مما أدى لتأخر بداية المباراة.

كذلك تقرر تغريم الكاميرون فينسنت أبو بكر؛ لاعب العالمي، 20 ألف ريال، نظرًا لدخوله غرفة تبديل الملابس وهو غير مسجل في قائمة الفريق بالمباراة.

وأخيرًا تم تغريم مكرم المنصوري؛ مترجم النصر، 20 ألف ريال، مع إيقافه لمدة مباراتين رسميتين، نظرًا لاعتدائه على إداري الخصم.

الثلاث عقوبات الصادرة من لجنة الانضباط نهائية وغير قابلة للاستئناف بحسب ما أوضحت اللجنة.

يذكر أن النصر يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 51 نقطة مبتعدًا بفارق نقطة وحيدة عن الوصافة، وعشر نقاط عن الصدارة، فيما يأتي الشباب في المركز الرابع بـ47 نقطة.

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