رسميًا | معاقبة بوتشيتينو بعد شجاره مع حكم مباراة بيرنلي

ما هي العقوبة التي تلقاها بوتشيتيو بعد شجاره مع حكم مباراة بيرنلي؟

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تغريم ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لنادي توتنهام، وغيابه عن مباراتي ساوثامبتون وليفربول.

بوتشيتينو اعترض على الحكم مايك دين بعد الهزيمة من بيرنلي في البريميرليج.

وأصدر الاتحاد بيانًا رسميًا يغرم المدرب الأرجنتيني 10 آلاف جنيه إسترليني بجانب الغياب عن مباراتي ساوثامبتون وليفربول.

هذه ليست المرة الأولى يا بيريز.. تدخلّك في كل مرة يطيح بالفريق من منصات التتويج ويُدخله نفقًا مظلمًا! 😒 — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 6, 2019

توتنهام كان قد انتصر على بروسيا دورتموند في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ليتأهل إلى ربع النهائي للمرة الأولى منذ 2011.

ويعاني السبيرز من تراجع النتائج في الدوري الإنجليزي بعد الخسارة من بيرنلي والتعادل أمام أرسنال.

وقد يعود توتنهام إلى ملعبه الجديد وترك ويمبلي أمام برايتون في أبريل المقبل.