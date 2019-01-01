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رسميًا | معاقبة بوتشيتينو بعد شجاره مع حكم مباراة بيرنلي

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ما هي العقوبة التي تلقاها بوتشيتيو بعد شجاره مع حكم مباراة بيرنلي؟
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تغريم ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لنادي توتنهام، وغيابه عن مباراتي ساوثامبتون وليفربول.

بوتشيتينو اعترض على الحكم مايك دين بعد الهزيمة من بيرنلي في البريميرليج.

وأصدر الاتحاد بيانًا رسميًا يغرم المدرب الأرجنتيني 10 آلاف جنيه إسترليني بجانب الغياب عن مباراتي ساوثامبتون وليفربول.

توتنهام كان قد انتصر على بروسيا دورتموند في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ليتأهل إلى ربع النهائي للمرة الأولى منذ 2011.

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ويعاني السبيرز من تراجع النتائج في الدوري الإنجليزي بعد الخسارة من بيرنلي والتعادل أمام أرسنال.

وقد يعود توتنهام إلى ملعبه الجديد وترك ويمبلي أمام برايتون في أبريل المقبل.

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