رسميًا .. مصطفى محمد إلى الدوري الفرنسي

الصفقة تمت على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء

أخيرًا، تحقق حلم المصري مصطفى محمد؛ مهاجم جلطة سراي التركي، الذي لم ينجح في إتمامه في الميركاتو الشتوي الماضي.

المهاجم المصري أتم انتقاله بشكل رسمي اليوم الخميس، إلى نادي نانت الفرنسي، على سبيل الإعارة لمدة موسم وحيد.

وأتت إعارة اللاعب بعدما نجح النادي التركي في شرائه نهائيًا من ناديه الزمالك، الذي خرج منه معارًا في شتاء 2021.

ووفقًا لموقع "في الجول" المصري فإن انتقال صاحب الـ24 عامًا لنانت، تم مقابل 250 ألف يورو في الموسم، مع أحقية الشراء مقابل خمسة ملايين و750 ألف يورو.

ماذا قدم مصطفى محمد مع جلطة سراي؟

انطلاق مصطفى مع الأحمر والأصفر كانت رائعة إذ سجل أربعة أهداف في أربع مباريات متتالية، في إنجاز لم يسبقه له أي محترف مصري.

لكن تراجع مستوى اللاعب بعد ذلك، وأصبح محل انتقادات من قبل الجماهير، ليتم الدفع به لدقائق معدودة في نهاية المباريات.

بشكل عام، شارك المهاجم المصري مع جلطة سراي في 57 مباراة، وسجل 17 هدفًا، وصنع خمسة آخرين.