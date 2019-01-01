رسميًا - مصر وتونس تصنيف أول في كأس أمم أفريقيا 2019

المغرب والجزائر خرجوا من التصنيف الأول إلى الثاني

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن الاتحاد الأفريقي تصنيف المنتخبات التي ستشارك في كأس أمم أفريقيا 2019، والمنتظر إقامتها في مصر في يونيو المقبل.

البطولة ستقام في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخها.

وشهد تصنيف الاتحاد الأفريقي وجود منتخبي مصر وتونس فقط من المنتخبات العربية في المرتبة الأولى.

وجاء التصنيف كالتالي:

التصنيف الأول: مصر - تونس - غانا - الكاميرون - السنغال - كوت ديفوار.

التصنيف الثاني: المغرب - الجزائر - نيجيريا - الكونغو - مالي - غينيا.

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التصنيف الثالث: جنوب أفريقيا - أنجولا - أوغندا - غينيا بيساو - زيمبابوي - بوروندي.

التصنيف الرابع: موريتانيا - ناميبيا - بنين - كينيا - مدغشقر - تنزانيا.

يذكر أن قرعة البطولة من المقرر أن تقام في 12 من الشهر الجاري، تحت سفح الأهرامات بحضور إنفانتينو؛ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.