رسميًا .. مسلي آل معمر رئيسًا لنادي النصر بالتزكية

مسلي آل معمر رئيسًا لنادي النصر

أعلن نادي النصر، عن تزكية مسلي آل معمر، من جانب الجمعية العمومية لنادي النصر، ليصبح رئيسًا للعالمي لمدة 4 سنوات مقبلة، وذلك بعد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الذي أقيم اليوم الخميس.

مسلي آل معمر أصبح رئيسًا لنادي النصر، خلفًا لصفوان السويكت، الذي تم عزله وحل مجلس إدارته مؤخرًا من جانب وزارة الرياضة السعودية، بسبب ثبوت بعض المخالفات الإدارية.

صدمة كبيرة في انتظار مسلي آل معمر بعد اقترابه من رئاسة النصر

وأعلن نادي النصر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، عن تزكية الأستاذ مسلي آل معمر، رئيسًا لمجلس إدارة نادي النصر لمدة أربع سنوات قادمة.

وتمت تزكية آل معمر رئيسًا لنادي النصر، بعد قرار وزارة الرياضة بإبعاد قائمة غانم بن مذيكر، بسبب عدم إرفاق أوراق المسؤولية التضامنية وفقًا للمادة 8/20 من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية من جانبه، وأيضًا أعضاء القائمة.

وبذلك أصبح مسلي آل معمر هو الرئيس رقم 18 في تاريخ نادي النصر، وذلك بعدما حظي بدعم كبير من جانب الجمعية العمومية للنادي خلال الفترة الماضية.

وشهدت الجمعية العمومية، حضور الأمير وليد بن بدر، العضو الذهبي للنادي، بالإنابة عن الأمير خالد بن فهد الذي قام بتوكيله بالحضور، وهو الأمر الذي ساهم بشكل كبير في حسم مقعد رئاسة النصر لآل معمر.