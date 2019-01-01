رسمياً | مروان فيلايني يعلن الاعتزال الدولي

بداية نهاية حقبة الجيل الذهبي لبلجيكا

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أعلن متوسط الميدان البلجيكي، مروان فيلايني، اعتزاله اللعب دوليًا بقميص منتخب بلاده.

وجاء ذلك عبر رسالة نشرها على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.

وأنضم لاعب مانشستر يونايتد وإيفرتون السابق، إلى شاندونج ليونينج الصيني، وبات أول لاعب يسجل هدفًا في الدوري الموسم الجاري.

وجاءت رسالة اللاعب كالتالي: "بعد 12 عامًا من تمثيل بلجيكا في أعلى مستوى، لقد قررت اعتزال اللعب الدولي، لم يكن قرارًا سهلاً بالنسبة لي، لكنه الأصح في ذلك الوقت التراجع من أجل فرصة لجيل جديد من اللاعبين، لاستكمال أكثر الفترات نجاحًا للكرة البلجيكية".

وتابع: "أنه لشرف أن أُمثل بلادي في 87 مباراة، وأن أكون ضمن قائمة كأس العالم ويورو مع المنتخب، لدي ذكريات رائعة مع الشياطين الحمر منذ بدايتي في 2007، وحتى كأس العالم في روسيا، وفخور جدًا بكون بلجيكا الأول على العالم في تصنيف الفيفا".

وأكمل: "أريد أن أشكر الجميع الذين كانوا جزءاً من مسيرتي مع المنتخب خاصة زملائي، وكذلك أصدقائي والمدربين الذين عملت معهم، وأريد أن أشكر الجماهير التي سافرت وراءنا لدعمنا".

وأتم: "أريد شكر المدير الفني والتشكيل على النجاح في التصفيات الأوروبية القادمة، شكراً بلجيكا".

وحقق اللاعب البالغ 31 عامًا، الميدالية البرونزية لمنتخب بلجيكا في كأس العالم كأفضل إنجاز في المونديال.