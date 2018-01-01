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رسميًا | مد فترة الانتقالات الشتوية بالدوري الإيطالي

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Serie A
فرصة جيدة للتدعيم لأندية الكالتشو

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

وافقت الأندية الإيطالية على مد فترة الانتقالات الشتوية في الدوري الإيطالي بالموسم الحالي، بعد الطلب الذي قدمه رئيس الاتحاد الإيطالي.

وقد جابريلي جرافينا طلبًا للأندية الإيطالية، لمد فترة الانتقالات الشتوية لتصبح شهراً بدلاً من أسبوعين، وانتظر تصويت الأندية وقرارها.

وانتهى سوق الانتقالات الصيفية قبل بداية مباريات الموسم، في السادس عشر من أغسطس الماضي، قبل أسبوعين من نهايته في أغلب الدوريات الأوروبية، بقرار مماثل لقرار الدوري الإنجليزي من أجل مبدأ تكافؤ الفرص.

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وجاء قرار مد فترة التعاقدات، ليبدأ من الثالث من يناير المقبل، وينتهي في الحادي والثلاثين من الشهر ذاته، بدلاً من الثامن عشر.

وعلق جرافينا على الأمر للصحفيين سابقًا: "فيما يتعلق بسوق الانتقالات الشتوية، فسألت أندية الدوري الإيطالي، لأن الموضوع مثار اهتمام، ونتنظر قرارهم، وإذا كانوا منفتحين للقرار، سأطالب الاتحاد الدولي بمد الفترة حتى الـ31 من يناير".

تنتهي مباريات الدور الأول من الدوري الإيطالي في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، بينما يبدأ الدور الثاني في التاسع عشر من يناير.

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