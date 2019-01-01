رسميًا | مدرب بوكا جونيورز السابق مديرًا فنيًا للوس أنجلوس جالاكسي

الأرجنتيني في تجربة أولى بالولايات المتحدة الأمريكية

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أعلن نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، تعيين المدير الفني الأرجنتيني جيريميو باروس سكيلوتو مديرًا فنياً للفريق.

المدير الفني السابق لبوكا جونيورز الأرجنتيني، قادهم لتحقيق لقبين للدوري المحلي، وخسر نهائي كوبا ليبرتادوريس 208، أمام الغريم التقليدي ريفر بليت والذي عُرف بكلاسيكو القرن.

وعبر الأرجنتيني البالغ 45 عامًا عن امتنانه بتدريب الفريق قائلاً: "أنا سعيد لأصبح المدير الفني للفريق الأكثر تتويجًا بلقب الدوري الأمريكي، أنها فرصة ضخمة لي وأنا متحمس للعمل، لوس أنجلوس جالاكسي يعد من ثوابت المسابقة وأنا سعيد بالبدء على دفع الفريق لأفاق جديدة".

لم يكن بيوليسيتش الأول، وعلى الأرجح لن يكون الأخير، وإليكم أبرز الأسماء التي قطعت الطريق من أقصى الغرب إلى البريميرليج..👇 — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 2, 2019

وسبق لسكيلوتو تدريب لانوس الأرجنتيني، ليقودهم لتحقيق لقب الدوري 2012، ولقب كوبا سود أمريكانا 2013.

وستكون المباراة الأولى للأرجنتيني فنياً على رأس الفريق، أمام تورنتو الكندي وديًا في التاسع من فبراير المقبل.

ولم يحدد النادي الأمريكي مدة التعاقد مع المدير الفني الأرجنتيني، وكان الفريق الأكثر تتويجًا بلقب الدوري الأمريكي 5 مرات، قد جدد تعاقده مع السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، لموسم آخر.