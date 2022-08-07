رسميًا .. مدرب الهلال السابق مدربًا لمنتخب مصر الأولمبي

ميكالي مدربًا للفراعنة

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن التعاقد مع المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي؛ المدرب السابق لنادي الهلال، ليقود الفراعنة خلفًا للمدرب الوطني شوقي غريب.

ميكالي مدربًا لمنتخب مصر الأولمبي

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، صورة المدرب ميكالي، معلنًا عن توليه المسؤولية بشكل رسمي.

جاء ذلك بعدما نجح محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، في إتمام الاتفاق مع ميكالي اليوم الأحد، ليتولى المسؤولية الفترة المقبلة.

ودخل مسؤولو اتحاد الكرة في مفاوضات مع ميكالي خلال الفترة الماضية، بعد توجيه الشكر إلى شوقي غريب والجهاز المعاون للمنتخب الأولمبي.

من هو روجيرو ميكالي؟

كانت آخر تجربة لميكالي مع نادي الهلال السعودي، حيث قاده بشكل مؤقت في نهاية الموسم قبل الماضي، ولعب معه 13 مباراة، فاز في 8 وتعادل في واحدة وخسر 4 مواجهات.

وقاد ميكالي المنتخب البرازيلي الأولمبي لتحقيق الميدالية الذهبية في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 لأول مرة في تاريخه، في إنجاز تاريخي.

كما نجح روجيرو في قيادة المنتخب البرازيلي للشباب تحت 20 عامًا، لتحقيق الميدالية الفضية كوصيف لبطولة كأس العالم للشباب عام 2015.