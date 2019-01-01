الانتقالات
الانتقالات

رسمياً - مدافع موناكو ينضم إلى ميلان

التعليقات()
Social Media
أول أعمال كشاف الروسونيري الجديد جيفري موكاندا بالميركاتو الشتوي الحالي
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

نجح نادي ميلان الإيطالي في التعاقد مع ليروي أباندا مدافع نظيره الفرنسي موناكو، في صفقة جديدة للروسونيري بالميركاتو الشتوي.

أباندا كتب رسالة عبر حسابه على موقع إنستجرام، مودعاً فيها موناكو وجماهيره بعد تجربته معهم.

ريال مدريد يتفوق على برشلونة في تحقيق الأرباح للموسم الماضي

الموقع الرسمي لميلان أكد أن صاحب الـ18 عاماً وقع على عقد ممتد حتى 2023.

اختيارات المحررين

ومن المتوقع أن يلعب أباندا مع فريق الشباب لميلان لما تبقى من الموسم الحالي، على أن يصبح لاعباً بالفريق الأول بداية من الموسم القادم.

اللاعب الشاب تألق بشكل لافت مع منتخب فرنسا بكأس الأمم الأوروبية للشباب، حيث سجل هدفين وصنع 3 في 10 مباريات.

جيجز: مانشستر سيتعثر ورامسي سيتحسن في يوفنتوس

ويتفوق بذلك ميلان على نظيره الإيطالي يوفنتوس، في التعاقد مع أباندا الذي يجيد اللعب كظهير أيسر.

ويعتبر أباندا هو اللاعب الأول الذي يتعاقد معه ميلان بناء على توصية رئيس الكشافة الجديد جيفيري موكاندا.

الموضوع التالي:
كثرة النجوم تُسبب صداعًا لسولشار!
الموضوع التالي:
إيمري يكشف حالة سوكراتيس وكوسييلني عقب الخسارة أمام مانشستر يونايتد
الموضوع التالي:
مانشستر يونايتد يواصل تفوقه التاريخي على آرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي
الموضوع التالي:
لوكاكو بعد صناعته لهدفين: أحب التسجيل والصناعة
الموضوع التالي:
الدحيل يضم بن عطية من يوفنتوس بـ10 مليون يورو
إغلاق