رسميًا - مدافع المنتخب التونسي يوافق على الانضمام للفيحاء السعودي

المدافع الدولي شارك مع نسور قرطاج في مونديال روسيا 2018

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي الفيحاء السعودي تلقيه موافقة مسؤولي النجم الساحلي التونسي موافقته على انتقال رامي البدوي؛ قائده ومدافع المنتخب التونسي، إلى صفوف الفيحاء السعودي، خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

وأصدر النادي السعودي بيانًا رسميًا يؤكد خلاله تلقيه خطابًا من جوهرة الساحل، للموافقة على استعارة البدوي لمدة ستة أشهر، على أن يصل إلى المملكة خلال الأيام المقبلة، لإجراء الفحوصات الطبية وتوقيع عقد انضمامه للفيحاء رسميًا.

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صاحب الـ28 عامًا كان ضمن قائمة نسور قرطاج في كأس العالم روسيا 2018، لكنه لم يشارك سوى في مباراة وحيدة أمام بنما، والتي فازت بها تونس بنتيجة 2-1، وفي رصيد المدافع 13 مباراة دولية.

فيما شارك مع النجم الساحلي في 170 مباراة منذ أن تم تصعيده لصفوف الفريق الأول في عام 2010، سجل خلالهم 15 هدفًا، وصنع سبعة آخرين.

وحصل المدافع على ست بطولات مع جوهرة الساحل، بواقع أربعة ألقاب كأس تونس، ولقب وحيد دوري محلي، ومثله كأس كونفدرالية الأفريقية.