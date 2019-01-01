رسميًا - محمد المسحل يعلن انسحابه من انتخابات اتحاد الكرة السعودي

19 يونيو سيتم الإعلان به عن القوائم النهائية للمرشحين

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن محمد المسحل؛ الأمين العام للجنة الأولمبية السعودية السابق والمرشح المحتمل لرئاسة اتحاد الكرة، انسحابه رسميًا من السباق الانتخابي، مبررًا قراره بعدة أسباب.

الاتحاد السعودي فتح باب الترشح لرئاسته في الخامس من مايو الجاري، على أن يتم غلق الباب في 23 من الشهر نفسه، على أن تُعلن القوائم النهائية في 19 يونيو المقبل.

وقال المسحل، خلال تصريحاته لبرنامج "في المرمى": "الفترة الماضية ابتعدت عن العمل الرياضي، علاقتي فقط بقت مع نادي الاتفاق، لكن وجدت أن هناك حاجة للرجوع للصعوبات التي تمر بها الكرة السعودية، لذلك اتفقت مع عدد من الأصدقاء على خوض سباق الانتخابات، حتى نصلح الأمور بشكل تدريجي".

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وأضاف: "الكرة السعودية تحتاج لإعادة ثقة لكافة عناصر المنظومة، ووضع استراتيجية واضحة، كذلك حصانة من التدخلات بشتى أنواعها خاصة من غير الرياضيين والمنظومات غير الرياضية والاقتصادية".

الأمين العام للجنة الأولمبية السعودية السابق تابع: "استجدت عندي بعض الظروف الشخصية والعملية، وكنت لا أعلم أن أخي ياسر؛ شقيقي الأصغر، يجهز ملفه للترشح، وهو كذلك فوجئ بنيتي الترشح، لذلك قررت أن أتوقف عن الاستمرار في الترشح لهذا المقعد".

يذكر أن لؤي السبيعي يتولى مهام رئيس الاتحاد مؤقتًا لحين إجراء الانتخابات، حيث تنص القوانين واللوائح على إجراء الانتخابات بنظام القائمة (11 شخصًا)، طالما استقال رئيس الاتحاد قبل انتهاء مدته.