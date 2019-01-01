رسميًا - محامي ستانسيو يؤكد للأهلي التزام اللاعب بعقده

اللاعب الروماني كان قد غادر المملكة دون إذن

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن النادي الأهلي السعودي رسميًا، نهاية أزمة الروماني نيكولاي ستانسيو؛ لاعب وسط الفريق، والذي كان قد غادر المملكة دون إذن.

الروماني طار إلى بلده منذ يومين، إثر غضبه لعدم سداد مستحقاته المالية المتأخرة، في الوقت الذي أصدر به الأهلي آنذاك بيانًا يؤكد به حصول اللاعب على كافة رواتبه وعدم وجود أي متأخرات.

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وأوضح مجلس الراقي اليوم الإثنين، تلقيه خطابًا رسميًا من محامي ستانسيو يؤكد خلاله التزام اللاعب بعقده مع النادي واستمراره في صفوف الفريق.

تلقت إدارة النادي #الأهلي خطاباً رسمياً من محامي المحترف الروماني نيكولاي ستانسيو ، يفيد من خلاله بالتزام اللاعب بعقده المبرم مع النادي واستمراره مع الفريق الكروي الأول . — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) May 20, 2019

صاحب الـ26 عامًا كان قد انضم إلى صفوف النادي الجداوي في يناير الماضي، قادمًا من سبارتا براج التشيلي، ومن المفترض أن عقده ممتد حتى صيف عام 2021.

وشارك لاعب الوسط بقميص الراقي في عشر مباريات، سجل خلالهم هدفين وصنع ثلاثة آخرين.