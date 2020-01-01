رسميًا.. مجلس الدولة الفرنسي يقضي بإلغاء الهبوط

فيروس كورونا يلغي الهبوط في الدوري الفرنسي كما منح اللقب لباريس سان جيرمان

أعلنت المحكمة الوطنية في فرنسا إلغاء الهبوط من الدوري الفرنسي لموسم 2019/2020 بعدما ألغي الموسم الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا.

ومُنح المتصدر باريس سان جيرمان اللقب منذ حوالي شهر، وتم البحث خلال هذه الفترة في مسألة الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية بعدما ألغيت المسابقة قبل 10 جولات من نهايتها.

ونتيجة لذلك، قرر مجلس الدولة اليوم المصادقة على نهاية الموسم والترتيب وفقًا لما كان عليه قبل إيقاف المسابقة في مارس الماضي، لكنه علق الهبوط.

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وكان من المفترض في البداية أن يهبط ناديان فقط قبل أن يتم التراجع كليًا عن ذلك ويعلق الهبوط فيما يخص الموسم الحالي بحكم المحكمة.

ويعد تولوز وإميان هما المستفيدان الأبرز من هذا القرار، حيث كانا يحتلان المركزين الأخير وقبل الأخير، وكانا سيهبطان إلى الدرجة الثانية في حال لم يتم تعليق الهبوط.

— Loïc Briley (@loicbriley) June 9, 2020

ومن المنتظر التطورات بشأن هذا القرار في الساعات المقبلة، حيث أن المشهد في فرنسا يبدو عبثيًا إلى حد ما مع اعتراض بعض الأندية وأبرزها أولمبيك ليون على عدم استكمال الموسم.

يذكر أن باريس سان جيرمان قد احتفظ بلقبه للموسم الثالث على التوالي بعدما قررت المحكمة منح متصدر الترتيب لقب البطولة بعد إلغاء الموسم.