رسمياً - مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند بدون جماهير
أعلنت الشرطة الفرنسية اليوم رسمياً إقامة مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا بدون حضور جماهيري.
باريس سان جيرمان يلاقي بوروسيا دورتموند في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب "بارك دي برانس".
#Coronavirus | En application des mesures annoncées en conseil de défense hier soir, le préfet de Police a décidé que le match #PSGBVB se déroulera à huis clos. pic.twitter.com/arwKhKE81f— Préfecture de Police (@prefpolice) March 9, 2020
قرار التأجيل جاء خوفاً من انتشار فيروس كورونا بين المشجعين وأيضاً انتقاله إلى اللاعبين، بسبب الخطورة التي يمثلها المرض في الوقت الحالي.
فرنسا تعتبر من أكثر الدول الأوروبية التي تعاني من مرض كورونا حيث يبلغ عدد الإصابات فيها إلى 1209 و19 وفاة.
وحسب بعض التقارير ربما يمتد اللعب بدون جمهور إلى بعض الدول الأخرى منها إيطاليا وخاصة مباراة يوفنتوس وليون في دوري أبطال أوروبا، بسبب تفشي المرض في إيطاليا.