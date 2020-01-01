رسمياً - مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند بدون جماهير

أعلنت الشرطة الفرنسية اليوم رسمياً إقامة مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا بدون حضور جماهيري.

باريس سان جيرمان يلاقي بوروسيا دورتموند في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب "بارك دي برانس".

قرار التأجيل جاء خوفاً من انتشار فيروس كورونا بين المشجعين وأيضاً انتقاله إلى اللاعبين، بسبب الخطورة التي يمثلها المرض في الوقت الحالي.

فرنسا تعتبر من أكثر الدول الأوروبية التي تعاني من مرض كورونا حيث يبلغ عدد الإصابات فيها إلى 1209 و19 وفاة.

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وحسب بعض التقارير ربما يمتد اللعب بدون جمهور إلى بعض الدول الأخرى منها إيطاليا وخاصة مباراة يوفنتوس وليون في دوري أبطال أوروبا، بسبب تفشي المرض في إيطاليا.